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Приказывал бомбить нефтебазы. Российскому генералу сообщили о подозрении

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Ровенская область, Пятница 29 апреля 2022 11:16
Приказывал бомбить нефтебазы. Российскому генералу сообщили о подозрении Фото: Владимир Кравченко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители заочно сообщили о подозрении генерал-лейтенанту, командующему 11-й армией военно-воздушных сил РФ Владимиру Кравченко. По данным следствия, он отдавал приказы бомбить украинские нефтебазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

Как установили правоохранители, генерал-лейтенант, командующий 11 армии ВВС РФ, в марте этого года отдал приказы на ракетно-бомбовую бомбардировки территории Украины, в том числе и нефтебаз, расположенных на территории Ровенской области.

В дальнейшем, указанные приказы командирами низшего звена были доведены до пилотов боевых самолетов РФ, которые вылетали с аэродрома Барановичи (Беларусь), и без пересечения воздушного пространства Украины, осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры Ровенской области.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что обнародованы данные российских генералов и ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом.

Также сообщалось, что российских командиров подвергают репрессиям за "неоправданные ожидания" в войне.

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