Наказував бомбардувати нафтобази. Російському генералу повідомили про підозру

Правоохоронці заочно повідомили про підозру генерал-лейтенанту, командувачу 11-ю армією військово-повітряних сил РФ Володимиру Кравченку. За даними слідства, він віддавав накази бомбардувати українські нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, генерал-лейтенант, командувач 11 армії ВПС РФ, у березні цього року віддав накази на ракетно-бомбове бомбардування території України, в тому числі і нафтобаз, розташованих на території Рівненської області.

В подальшому, зазначені накази командирами нижчої ланки були доведені до пілотів бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь), та без перетину повітряного простору України, здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області.

Наразі триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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