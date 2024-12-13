Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала полномасштабной войны, - ОВА
Этим утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светланы Онищук.
По словам Онищук, враг утром атаковал область беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), а также крылатыми ракетами. Под прицелом были объекты критической инфраструктуры региона.
"Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, - без пострадавших. По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", - пишет глава ОВА.
Массированный обстрел Украины 13 декабря
Как и упоминалось выше, этим утром враг совершил очередной массированный обстрел против Украины. Во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты (БпЛА), крылатые ракеты и баллистика.
По словам президента Владимира Зеленского, по предварительным данным, террористы применили 93 ракеты. Противовоздушной обороне (ПВО) в целом удалось уничтожить 81 ракету, в том же числе 11 крылатых ракет. Последние же были сбиты благодаря истребителям F-16.
В частности враг запустил почти 200 беспилотников.
Сегодняшняя атака стала самой масштабной против энергетической инфраструктуры Украины.
Между тем глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал Запад срочно предоставить 20 систем ПВО.
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