На Прикарпатті затримали жінку, яка публікувала відео на підтримку армії РФ

На Прикарпатті затримали жінку, яка розповсюджувала російську пропаганду та закликала підтримувати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"З квітня 2022 року жителька Прикарпаття, використовуючи власні акаунти у соціальній мережі, поширювала матеріали з підтримкою збройної агресії РФ проти України та виправдовувала окупантів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що підозрювана розповсюджувала заклики щодо припинення існування України як самостійної держави. Також вона розміщувала пропагандистські відеоматеріали із захоплених міст як зі "звільнених міст". Жінці оголосили дві підозри, а саме:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Жінку затримано та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.





