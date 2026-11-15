На Прикарпатті затримали студента за серію підпалів авто на замовлення РФ

Як повідомили правоохоронці, молодика затримали вночі неподалік від місця чергового злочину на вулиці Набережній.

За даними слідства, студент знайшов оголошення про "легкий" заробіток у соцмережах, де російський куратор пообіцяв йому гроші за знищення автівок.

Для підтвердження виконаної роботи підозрюваний знімав кожен підпал на відео та надсилав записи через месенджер.

Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили ці кадри, а вдома у фігуранта вилучили одяг і взуття, які він використовував під час злочинів.

Серія нічних підпалів тривала в обласному центрі три ночі поспіль. У ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській вогонь пошкодив Audi та Jeep Compass, а наступної ночі на Південному бульварі загорівся Volkswagen Transporter.

Вже 15 листопада на вулиці Набережній спалахнув Volkswagen Touareg, полум'я від якого також пошкодило два сусідні автомобілі.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України через умисне знищення трьох автівок. Санкція цієї статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Крім того, поліція перевіряє причетність затриманого до підпалу Volkswagen Transporter, який належить військовослужбовцю ЗСУ. За цим фактом триває розслідування за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).