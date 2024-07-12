На Прикарпатті ввели нові обмеження. Які туристичні маршрути потрапили під заборону

Що треба знати про нові заборони

Нововведення стосується 5-кілометрової зони поблизу кордону у Зеленській і Білоберізькій об’єднаних територіальних громадах Верховинського району.

Тимчасові обмеження передбачають заборону в’їзду осіб у визначену прикордонну смугу завширшки 5 кілометрів в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.

Винятки стосуються:

осіб, які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах оголошеної зони, якщо вони мають відповідний дозвіл на в'їзд від прикордонного загону

власників земельних ділянок, які знаходяться у межах оголошеної зони, якщо вони мають відповідний дозвіл від прикордонного загону

Також нові правила забороняють провадження робіт. Виняток становлять сільськогосподарські та будівельні роботи, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення, а також пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань. При цьому також потрібно мати відповідні дозволи від прикордонного загону.

Які маршрути потрапили під обмеження

Наступні туристичні маршрути в межах Івано-Франківської області відтепер під тимчасовими обмеженнями:

урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі

полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснарка

вершини Чивчин, Смотрич, Вухатий камінь, Піп Іван, Бребенескул, Пожежевська, Менчул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в

озеро Марічейка та Кривопільський перевал

Скільки триватимуть обмеження, поки не повідомляють.

Деякі туристичні маршрути стали недоступними для відвідування (фото: Freepik)

Інші обмеження, які почали діяти

У згаданій 5-кілометровій зоні забороняється рух транспортних засобів в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години.

Винятки стосуються:

осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

осіб (водії вантажних автомобілів та супроводжуючі їх особи), які в’їжджають у прикордонну смугу для здійснення мультимодального перевезення

Скупчення транспортних засобів (більше двох), зупинки тривалістю понад 20 хвилин, якщо вони не пов’язані з технічними несправностями, зупинки на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Винятком є лише, якщо транспортним засобом керує місцевий мешканець і має документи, що підтверджують його реєстрацію.

Рух транспортних засобів по дорогах, які відсутні у реєстрах автомобільних доріг і ведуть до кордону (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, які забезпечують виконання функцій держави). А також якщо такі дороги не ведуть до пунктів пропуску через кордон або населених пунктів, які позначенні інформаційно попереджувальними табличками "Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено".

Водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів забороняється підвозити в прикордонну смугу і вивозити з неї осіб, які не мають документів, визначених підпунктом 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.

Також забороняється:

полювання, перевезення в транспортних засобах зброї та засобів активної оборони без дозволів

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення

використання та здійснення польотів легкомоторних, безпілотних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану

знаходження осіб (крім задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт та тих, що перебувають на приватних ділянках або на автомобільних дорогах загального користування) на відстані ближче 5 км до кордону за межами населених пунктів без відповідного дозволу від прикордонного загону

Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військовослужбовці тощо.