На Прикарпатті ввели нові обмеження. Які туристичні маршрути потрапили під заборону

В Івано-Франківській області поблизу кордону з Румунією ввели тимчасові додаткові обмеження. Тепер деякі туристичні маршрути стали недоступними для відвідування.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію ДПСУ.
Нововведення стосується 5-кілометрової зони поблизу кордону у Зеленській і Білоберізькій об’єднаних територіальних громадах Верховинського району.
Тимчасові обмеження передбачають заборону в’їзду осіб у визначену прикордонну смугу завширшки 5 кілометрів в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства.
Винятки стосуються:
Також нові правила забороняють провадження робіт. Виняток становлять сільськогосподарські та будівельні роботи, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення, а також пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань. При цьому також потрібно мати відповідні дозволи від прикордонного загону.
Наступні туристичні маршрути в межах Івано-Франківської області відтепер під тимчасовими обмеженнями:
Скільки триватимуть обмеження, поки не повідомляють.
У згаданій 5-кілометровій зоні забороняється рух транспортних засобів в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години.
Винятки стосуються:
Скупчення транспортних засобів (більше двох), зупинки тривалістю понад 20 хвилин, якщо вони не пов’язані з технічними несправностями, зупинки на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками. Винятком є лише, якщо транспортним засобом керує місцевий мешканець і має документи, що підтверджують його реєстрацію.
Рух транспортних засобів по дорогах, які відсутні у реєстрах автомобільних доріг і ведуть до кордону (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, які забезпечують виконання функцій держави). А також якщо такі дороги не ведуть до пунктів пропуску через кордон або населених пунктів, які позначенні інформаційно попереджувальними табличками "Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено".
Водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів забороняється підвозити в прикордонну смугу і вивозити з неї осіб, які не мають документів, визначених підпунктом 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.
Також забороняється:
Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військовослужбовці тощо.
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