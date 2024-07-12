На Прикарпатье ввели новые ограничения. Какие туристические маршруты попали под запрет

Что нужно знать о новых запретах

Нововведение касается 5-километровой зоны вблизи границы в Зеленской и Белоберезской объединенных территориальных громадах Верховинского района.

Временные ограничения предусматривают запрещение въезда лиц в определенную пограничную полосу шириной 5 километров, в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства.

Исключения касаются:

лиц, которые постоянно или временно проживают или работают в пределах объявленной зоны, если они имеют соответствующее разрешение на въезд от пограничного отряда

владельцев земельных участков, которые находятся в пределах объявленной зоны, если они имеют соответствующее разрешение от пограничного отряда

Также новые правила запрещают проведение работ. Исключение касаются сельскохозяйственных и строительных работ, которые выполняют в соответствии с международными договорами, а также работ на стройках государственного значения и те, что связанные с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. При этом необходимо иметь соответствующие разрешения от пограничного отряда.

Какие маршруты попали под ограничения

Следующие туристические маршруты в пределах Ивано-Франковской области теперь под временными ограничениями:

урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы

долины Кринта, Луковица, Широкая и Веснарка

вершины Чивчин, Смотрич, Ушастый камень, Поп Иван, Бребенескул, Пожежевская, Менчул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев

озеро Маричейка и Кривопольский перевал

Сколько будут продолжаться ограничения, пока не сообщают.

Некоторые туристические маршруты стали недоступны для посещения (фото: Freepik)

Другие ограничения, которые начали действовать

В этой 5-километровой зоне запрещается движение транспортных средств в контролируемых приграничных районах во время действия комендантского часа.

Исключения касаются:

лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу

лиц (водители грузовых автомобилей и сопровождающие их лица), въезжающие в пограничную полосу для осуществления мультимодальной перевозки

Скопление транспортных средств (более двух), остановки продолжительностью более 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями, остановки на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение только в том случае, если транспортным средством управляет местный житель и имеет документы, подтверждающие его регистрацию.

Движение транспортных средств по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущих к границе (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, а также структур, обеспечивающих выполнение функций государства). А также если такие дороги не ведут к пунктам пропуска через границу или населенным пунктам, обозначенным информационно предупредительными табличками "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен".

Водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов запрещено подвозить в пограничную полосу и вывозить с нее лиц, не имеющих документов, определенных подпунктом 1 пункта 2 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147.

Также запрещается:

охота, перевозка в транспортных средствах оружия и средств активной обороны без разрешений

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения

использование и осуществление полетов легкомоторных, беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения

нахождение лиц (кроме задействованных в проведении сельскохозяйственных работ и находящихся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования) на расстоянии ближе 5 км до границы за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения от пограничного отряда

Действие ограничений не распространяется на должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, военнослужащих и т. д.