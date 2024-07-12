На Прикарпатье ввели новые ограничения. Какие туристические маршруты попали под запрет

В Ивано-Франковской области вблизи границы с Румынией были введены временные дополнительные ограничения. Теперь некоторые туристические маршруты стали недоступны для посещения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГНСУ.
Нововведение касается 5-километровой зоны вблизи границы в Зеленской и Белоберезской объединенных территориальных громадах Верховинского района.
Временные ограничения предусматривают запрещение въезда лиц в определенную пограничную полосу шириной 5 километров, в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства.
Исключения касаются:
Также новые правила запрещают проведение работ. Исключение касаются сельскохозяйственных и строительных работ, которые выполняют в соответствии с международными договорами, а также работ на стройках государственного значения и те, что связанные с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний. При этом необходимо иметь соответствующие разрешения от пограничного отряда.
Следующие туристические маршруты в пределах Ивано-Франковской области теперь под временными ограничениями:
Сколько будут продолжаться ограничения, пока не сообщают.
В этой 5-километровой зоне запрещается движение транспортных средств в контролируемых приграничных районах во время действия комендантского часа.
Исключения касаются:
Скопление транспортных средств (более двух), остановки продолжительностью более 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями, остановки на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение только в том случае, если транспортным средством управляет местный житель и имеет документы, подтверждающие его регистрацию.
Движение транспортных средств по дорогам, отсутствующим в реестрах автомобильных дорог и ведущих к границе (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, а также структур, обеспечивающих выполнение функций государства). А также если такие дороги не ведут к пунктам пропуска через границу или населенным пунктам, обозначенным информационно предупредительными табличками "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен".
Водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов запрещено подвозить в пограничную полосу и вывозить с нее лиц, не имеющих документов, определенных подпунктом 1 пункта 2 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147.
Также запрещается:
Действие ограничений не распространяется на должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, военнослужащих и т. д.
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