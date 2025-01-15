На Прикарпатті ціллю обстрілу була критична інфраструктура, - ОВА

За словами Онищук, під час масованого обстрілу протиповітряна оборона (ППО) працювала й в Івано-Франківській області, де ціллю для росіян були об’єкти критичної інфраструктури.

"На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. Ситуація - під контролем", - додала вона.

Обстріл України

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до масованих обстрілів території України, застосовуючи різні типи озброєння, що створює загрозу для цивільного населення.

Сьогоднішній ранок не став виключенням. Спочатку ворог запустив безпілотні літальні апарати (БпЛА), а трохи пізніше стало відомо, що Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС. Під ранок Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили про пуски російських ракет.

Внаслідок атаки у низці областей було запроваджено екстрені відключення світла.