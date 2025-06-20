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На Прикарпатті третю добу шукають 5-річного хлопчика, який зник у лісі (фото)

П'ятниця 20 червня 2025 12:10
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На Прикарпатті третю добу шукають 5-річного хлопчика, який зник у лісі (фото) Фото: маленький хлопчик зник в лісі на Прикарпатті (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Івано-Франківській області продовжують розшукувати 5-річного хлопчика, який зник у лісі ще 17 червня. Масштабні пошуки тривають третю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як відомо, дитина зникла 17 червня у лісовій місцевості поблизу села Троїця Коломийського району.

Минулої ночі територію обстежували 4 пошукові групи та 20 дронів із тепловізійними камерами. Наразі планується прочісування понад 4 тисяч гектарів у 17 зонах як пішим ходом, так і з повітря.

"Залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС Тернопільщини, Буковини, Львівщини та Хмельниччини, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, з початку операції перевірено близько 1798 гектарів території, з них понад тисячу - лісовий масив. Дрони обстежили ще понад 2900 гектарів. Водолази вже перевірили 11 водойм і частину русла річки Прут.

Рятувальники наголосили, що пошукові дії проводять повторно, щоб виключити можливість пропуску важливих слідів. Водночас психолог ДСНС надає постійну підтримку родині зниклого хлопчика.

Фото: маленький хлопчик загубився в лісі на Прикарпатті (t.me/dsns_telegram)

Про пошуки дитини в Івано-Франківській області ми писали вчора. Зокрема повідомлялось, що до проведення пошуково-рятувальної операції було залучено 361 особу.

Тим часом в Одесі, 19 червня, знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка зникла напередодні. Правоохоронці затримали підозрюваного та розкрили всі обставини злочину.

Також у жовтні 2024-го відбувались пошуки 61-річної жінки з Рівненської області, яка блукала в лісі протягом дев'яти годин.

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Прикарпатье Дитина
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