На Прикарпатье третьи сутки ищут 5-летнего мальчика, который исчез в лесу (фото)
В Ивано-Франковской области продолжают разыскивать 5-летнего мальчика, который исчез в лесу еще 17 июня. Масштабные поиски продолжаются третьи сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Как известно, ребенок пропал 17 июня в лесной местности вблизи села Троица Коломыйского района.
Прошлой ночью территорию обследовали 4 поисковые группы и 20 дронов с тепловизионными камерами. Сейчас планируется прочесывание более 4 тысяч гектаров в 17 зонах как пешим ходом, так и с воздуха.
"Привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольской, Буковины, Львовской и Хмельницкой областей, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, с начала операции проверено около 1798 гектаров территории, из них более тысячи - лесной массив. Дроны обследовали еще более 2900 гектаров. Водолазы уже проверили 11 водоемов и часть русла реки Прут.
Спасатели отметили, что поисковые действия проводят повторно, чтобы исключить возможность пропуска важных следов. В то же время психолог ГСЧС оказывает постоянную поддержку семье пропавшего мальчика.
Фото: маленький мальчик потерялся в лесу на Прикарпатье (t.me/dsns_telegram)
О поисках ребенка в Ивано-Франковской области мы писали вчера. В частности сообщалось, что к проведению поисково-спасательной операции было привлечено 361 человек.
Тем временем в Одессе, 19 июня, нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая исчезла накануне. Правоохранители задержали подозреваемого и раскрыли все обстоятельства преступления.
Также в октябре 2024-го происходили поиски 61-летней женщины из Ровенской области, которая блуждала в лесу в течение девяти часов.
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