На Прикарпатье третьи сутки ищут 5-летнего мальчика, который исчез в лесу (фото)

В Ивано-Франковской области продолжают разыскивать 5-летнего мальчика, который исчез в лесу еще 17 июня. Масштабные поиски продолжаются третьи сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как известно, ребенок пропал 17 июня в лесной местности вблизи села Троица Коломыйского района.

Прошлой ночью территорию обследовали 4 поисковые группы и 20 дронов с тепловизионными камерами. Сейчас планируется прочесывание более 4 тысяч гектаров в 17 зонах как пешим ходом, так и с воздуха.

"Привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольской, Буковины, Львовской и Хмельницкой областей, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, с начала операции проверено около 1798 гектаров территории, из них более тысячи - лесной массив. Дроны обследовали еще более 2900 гектаров. Водолазы уже проверили 11 водоемов и часть русла реки Прут.

Спасатели отметили, что поисковые действия проводят повторно, чтобы исключить возможность пропуска важных следов. В то же время психолог ГСЧС оказывает постоянную поддержку семье пропавшего мальчика.

Фото: маленький мальчик потерялся в лесу на Прикарпатье (t.me/dsns_telegram)