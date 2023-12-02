На Прикарпатті трактор з двома людьми впав у річку (відео)

У Івано-Франківській області трактор з людьми впав в річку. Працівники ДСНС врятували потерпілих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, у селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.
В кабіні трактора, на момент падіння перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.
"Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег, де їх оглянули медики", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, вчора через негоду на Прикарпатті обмежували рух авто на дорогах.
Сьогодні ж штормове попередження оголосили на заході України. Синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях значний сніг та дощ. Очікується також ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.
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