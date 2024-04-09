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У ТЦК на Прикарпатті "влаштували" на роботу футболістів. Організатора схеми чекає суд

Фото: посадовць ТЦК фіктивно влаштував на роботу футболістів (npu.gov.ua)
Автор: RBC.UA

В Івано-Франківську судитимуть працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "влаштовував" на роботу футболістів. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Національну поліцію.

За даними слідства, посадовець у 2023 році зарахував на військову службу до підрозділу охорони ТЦК та СП сімох футболістів та тренерів місцевого футбольного клубу.

"Спортсмени несли службу виключно на папері, але регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом. Загалом вони "перебували на службі" 1100 днів та отримали від держави майже 1,5 млн грн",- йдеться в повідомленні.

Що загрожує підозрюваному

Посадовцю інкримінують недбале ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінально кодексу України). 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також зазначається, що у межах кримінального провадження було відшкодовано в бюджет держави один мільйон гривень.

Корупція в ТЦК

В Києві затримали працівника одного з відділів територіального центру комплектування (ТЦК) та служби підтримки (СП) під час отримання хабаря.

Також, у Києві затримали шахраїв, які ошукали підприємця на 1,7 млн гривень. Вони видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та погрожували чоловіку відправленням на фронт.

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