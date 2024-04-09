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В ТЦК на Прикарпатье "устроили" на работу футболистов. Организатора схемы ждет суд

Фото: чиновник ТЦК фиктивно устроил на работу футболистов (npu.gov.ua)
Автор: RBC.UA

В Ивано-Франковске будут судить работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "устраивал" на работу футболистов". Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

По данным следствия, должностное лицо в 2023 году причислило на военную службу в подразделение охраны ТЦК и СП семерых футболистов и тренеров местного футбольного клуба.

"Спортсмены несли службу исключительно на бумаге, но регулярно получали финансовое обеспечение согласно штатному расписанию. В общей сложности они "находились на службе" 1100 дней и получили от государства почти 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Что угрожает подозреваемому

Чиновнику инкриминируют небрежное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Также отмечается, что в рамках уголовного производства было возмещено в бюджет государства один миллион гривен.

Коррупция в ТЦК

В Киеве задержан работник одного из отделов территориального центра комплектования (ТЦК) и службы поддержки (СП) во время получения взятки.

Также, в Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя на 1,7 млн гривен. Они выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и угрожали мужчине отправкой на фронт.

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Ивано-ФранковскТЦКФутболисты