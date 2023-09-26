UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Прикарпатті сталася пожежа у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей

Фото: на Прикарпатті сталася пожежа у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей (if.dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Івано-Франківській області сталася пожежа у відпочинковому комплексі, де відпочивали майже 150 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та КМВА.

Пожежа в будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноїлля, присілок Долина, Білоберізької тергромади, Верховинського району почалася вчора ввечері після 18:00.

 

На момент прибуття рятувальників, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м.кв. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

О 20:43 пожежу локалізували, а о 22:26 - ліквідували.

Вогнеборцям вдалося врятувати частину будівлі відпочинкового комплексу. Постраждалих немає.

Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 людей обслуговуючого персоналу. При пожежі усіх дітей вивели з будівлі. 

У КМВА повідомили, що у відпочинкову комплексі перебували діти з Києва.

З місця пожежі усіх дітей, шістьох вихователів та трьох людей обслуговуючого персоналу направили на поселення до іншого санаторію. Там організували сніданок та надали їм речі першої необхідності, у тому числі і теплими речами. Вже організовано поїздку дітей додому. 

У ДСНС додають, що через сильне задимлення на місці працювало чотири ланки газодимозахисної служби, створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. За допомогою квадрокоптера проведено додаткову аеророзвідку пожежі.

За уточненою інформацією до ліквідації пожежі будо залучено 64 людини особового складу та 15 одиниць техніки.

Надзвичайні ситуації

Нагадаємо, минулого тижня у Дарницькому районі Києва сталась пожежа в одній з квартир багатоповерхівки

А до цього сталася сильна пожежа у центрі Одеси - там горів ресторан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаІвано-Франківська область