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На Прикарпатье произошел пожар в санатории, где отдыхали около 150 детей

Фото: в Прикарпатье произошел пожар в санатории, где отдыхали почти 150 детей (if.dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Ивано-Франковской области произошел пожар в комплексе отдыха, где отдыхали почти 150 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и КМВА.

Пожар в здании комплекса отдыха в селе Красноилье, приселок Долина, Белобережской тергромады, Верховинского района начался вчера вечером после 18:00.

 

На момент прибытия спасателей второй и мансардный этаж здания были охвачены огнем, площадь пожара составляла ориентировочно 750 м.кв. Также была угроза перекидывания огня на соседние дома. Здание санатория деревянное, что способствовало быстрому распространению огня.

В 20:43 пожар локализовали, а в 22:26 - ликвидировали.

Пожарным удалось спасти часть здания комплекса отдыха. Пострадавших нет.

Как выяснилось, в комплексе отдыха проживали 148 детей с воспитателями и 20 человек обслуживающего персонала. При пожаре всех детей вывели из здания.

В КГВА сообщили, что в комплексе отдыха находились дети из Киева.

С места пожара всех детей, шестерых воспитателей и трех человек обслуживающего персонала направили на поселение в другой санаторий. Там организовали завтрак и предоставили им вещи первой необходимости, в том числе и теплые вещи. Уже организована поездка детей домой.

В ГСЧС добавляют, что из-за сильного задымления на месте работали четыре звена газодымозащитной службы, созданы три оперативных участка и штаб пожаротушения. С помощью квадрокоптера проведена дополнительная аэроразведка пожара.

По уточненной информации к ликвидации пожара были привлечены 64 человека личного состава и 15 единиц техники.

Чрезвычайные ситуации

Напомним, на прошлой неделе в Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир многоэтажки.

А до этого случился сильный пожар в центре Одессы - там горел ресторан.

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ПожарИвано-Франковская область