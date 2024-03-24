На Прикарпатті пролунали вибухи

Обстріл Івано-Франківської області 22 березня

Нагадаємо, під час масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, на Івано-Франківщині прогриміли вибухи.

Регіон був атакований російськими дронами-камікадзе та ракетами. Пізніше стало відомо про приліт в об'єкт критичної інфраструктури. Почалася пожежа. Постраждала одна людина. Детальніше про наслідки цього обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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