На Прикарпатье раздались взрывы

Обстрел Ивано-Франковской области 22 марта

Напомним, во время масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Регион был атакован российскими дронами-камикадзе и ракетами. Позже стало известно о "прилете" в объект критической инфраструктуры. Начался пожар. Пострадал один человек. Детальнее о последствиях этого обстрела - в материале РБК-Украина.

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