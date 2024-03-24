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На Прикарпатье раздались взрывы

Фото: взрывы в Ивано-Франковской области прогремели 24 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Ивано-Франковской области 24 марта прогремели взрывы. В регионе, как и по всей Украине, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Ивано-Франковской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

 

Обстрел Ивано-Франковской области 22 марта

Напомним, во время масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, в Ивано-Франковской области прогремели взрывы.

Регион был атакован российскими дронами-камикадзе и ракетами. Позже стало известно о "прилете" в объект критической инфраструктуры. Начался пожар. Пострадал один человек. Детальнее о последствиях этого обстрела - в материале РБК-Украина.

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