На Прикарпатті екскерівництво облпрокуратури обклало бізнес даниною, - НАБУ

Дві схеми

Слідство задокументувало два епізоди злочинної діяльності підозрюваних.

Перший стосується 2021 року, коли прокурори вимагали 100 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли закрити справу щодо розкрадання коштів держпідприємства приватною компанією. Після отримання всієї суми провадження дійсно було закрито, а винуватці уникли відповідальності.

Другий епізод стосується системної корупції на будівництві доріг. Прокурори встановили для місцевого підприємства "данину" в розмірі 3% від кожного контракту.

Компанія протягом 2019-2021 рр. укладала контракти на сотні мільйонів гривень. За відкати бізнесу гарантували ігнорування можливих порушень під час виконання робіт.

Що загрожує фігурантам

Наразі експрокурорам повідомлено про підозру за ч. 3 і ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За це фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути залучені до схем.