На Прикарпатье застрелили криминального авторитета: прямо в кресле стоматолога

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог. Он сообщил полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

"В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции", - говорится в сообщении полицейских.

По информации источников местного издания "Галицкий корреспондент", речь идет об Игоре Дудке - криминальном авторитете по прозвищу "Сухой". Издание сообщает, что киллер выпустил несколько пуль и затем скрылся с места событий.