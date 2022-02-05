В Полтаве мужчина ранил ножом посетителей ТЦ. Один из них погиб
В Полтаве сегодня, 5 февраля, мужчина с ножом ранил двух человек в торговом центре на проспекте Мира. Один из пострадавших от полученных ранений скончался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавы.
Предварительно установлено, что в торговом центре поссорились посетители. В ходе конфликта один из них нанес удары ножом двум своим соперникам.
"В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Обоснованно подозреваемым в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения", - рассказали в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам умышленного убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании возможного нападавшего. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
Напомним, РБК-Украина рассказывало об убийстве супругов предпринимателей в Киевской области.