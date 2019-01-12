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У Празі горіло посольство США

Новини » Надзвичайні події    12.01.2019 - 02:16
У Празі горіло посольство США
Фото: біля посольства США в Празі (blesk.cz)

На території посольства загорівся об'єкт, на якому проводилися будівельні роботи

У Празі на території посольства Сполучених Штатів сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Around Prague.

За інформацією видання, у четвер, 10 січня, була викликана пожежна команда до посольства США в Празі. На його території загорівся об'єкт, на якому проводилися будівельні роботи.

Загалом у гасінні пожежі брали участь три пожежних обслуги.

Пожежникам довелося вручну тягнути пожежні шланги на відстань понад 300 метрів, оскільки проїзд техніки на територію посольства заборонений, а дозволи отримати не вдалося.

Наголошується, що в саду посольства ведуться будівельні роботи.

Причини пожежі будуть розслідуватися працівниками посольства США, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

 

Фото: біля посольства США в Празі

Нагадаємо, в Австралії поліція затримала чоловіка, який надсилав підозрілі посилки у дипломатичні офіси країни. Підозрюваним виявився 48-річний житель міста Шеппартон. Він надсилав поштою небезпечні посилки в посольства і консульства ряду країн в Мельбурні, Канберрі і Сіднеї. Припускають, що чоловік встиг надіслати 38 посилок.

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