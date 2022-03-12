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На Прикарпатье задержали мужчин за попытку создания "Федеративной Республики Украина"

Автор: Татьяна Самарук

На Прикарпатье за попытку свержения конституционного строя и создания "Республики Украина" задержали двух мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

В частности, двое сообщников поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создания Федеративной Республики Украина путем отделения от государства отдельных ее областей.

Также они должны были сделать организацию "Национального собрания", которые должны были выдвинуть требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти.

Кроме того, они к этому привлекали в разных областях Украины бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов.

В частности, они должны были совершить захват зданий органов государственной власти, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ.

Сообщается, что сообщники подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий.

Ранее мы сообщали, что обнародован список оккупантов, причастных к преступлениям против мирного населения.

Также мы писали, что за время войны России против Украины в украинский плен попало около 500-600 военнослужащих.

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