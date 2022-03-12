На Прикарпатті затримали чоловіків за спробу створення "Федеративної Республіки Україна"

Зокрема, двоє спільників підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки Україна шляхом відокремлення від держави окремих її областей.

Також вони повинні були зробити організацію "національних зборів», які повинні були висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади.

Окрім того, вони до цього залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

Зокрема, вони повинні були вчинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ.

Повідомляється, що спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій.