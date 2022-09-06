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На Прикарпатье выявили ботоферму, которая создавала фейковые аккаунты в интересах РФ

Фото: в Ивано-Франковской области выявили ботоферму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Ивано-Франковской области выявлена ботоферма, которая в интересах России создавала фейковые аккаунты в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Житель Калушского района сотрудничал с большой российской платформой, предоставляющей незаконные услуги аренды чужих телефонных номеров для создания фейковых аккаунтов в соцсетях, мессенджерах, видеохостингах и электронных кошельках.

Через специализированный Telegram-канал он договорился с российской стороной о сотрудничестве и получил подробные инструкции, как запустить работу ботофермы. Ему предоставили необходимое программное обеспечение, а техническое оборудование для работы ботофермы он приобрел сам.

Экспертиза показала, что подозреваемый использовал SIM-банки, которые дают возможность "горячей" замены SIM -карт и замены международных идентификаторов мобильного оборудования, известных как IMEI, для сокрытия своей противоправной деятельности и избегания блокирования оператором.

Следствием подтверждено использование 10,7 тысячи карт одного из украинских мобильных операторов. В результате нарушения маршрутизации международного трафика оператору нанесен материальный ущерб почти на 300 тысяч грн.

Напомним, что правоохранители обезвредили две ботофермы, которые распространяли фейки и пропаганду. Они работали в Киевской и Одесской областях. Ранее также СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая работала по заказу одной из политсил.

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Вторжение России в УкраинуИвано-Франковская область