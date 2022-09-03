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Распространяли фейки по заказу России. СБУ ликвидировала две ботофермы

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 13:11
Распространяли фейки по заказу России. СБУ ликвидировала две ботофермы Фото: СБУ разоблачила ботофермы, которые работали на Россию (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители обезвредили две ботофермы, которые распространяли фейки и пропаганду. Они работали в Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Армия ботов" имела почти 7 тысяч аккаунтов, их использовали для распространения деструктивного контента - дискредитация ВСУ и руководства страны, оправдывание войны и расшатывание ситуации в обществе.

Киевская область

Ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал 24-летний уроженец Запорожской области. Он регистрировал их через российские сервисы и виртуальные номера РФ и Беларуси. Иногда для верификации мошенник использовал поддельные документы украинцев.

Ботов мужчина отдавал в "аренду", а плату принимал на банковскую карту. Его клиентами были политические партии и россияне, которые продвигали в Украине деструктивные и провокационные материалы.

В доме злоумышленника нашли компьютерную технику с доказательствами и специальное программное обеспечение. Сейчас решается вопрос об объявлении организатору подозрения.

Одесская область

Организовали бот-сеть четверо местных жителей. Они создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Через ботов злоумышленники сеяли панику, распространяли дезинформацию и фейковые новости с фронта. "Клиентами" были лица, которые сейчас находятся в России. У них изъяли:

  • компьютерную технику, 4 сервера, более 250 USB-модемов и телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты для расчетов;
  • более 400 SIM-карт.

Технику передали экспертизу, после получения результатов будет решаться вопрос об объявлении подозрений.

Фото: СБУ разоблачила две ботофермы в Украине (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая работала по заказу одной из политсил.

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Служба безопасности Украины фейки
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