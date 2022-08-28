На Прикарпатье вышла из строя система оповещения: как узнать о тревоге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"В настоящее время отсутствует возможность централизованного включения сирен и громкоговорителей. Поэтому они будут включаться вручную, а на это нужно больше времени. Поэтому не везде можно услышать сигналы тревоги", - сообщил Марцинкив.

Для получения уведомления о воздушной тревоге необходимо установить мобильное приложение "ТРИВОГА". Также уведомления о воздушной тревоге и ее отбое мэр Ивано-Франковска сообщает в соцсетях: