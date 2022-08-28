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На Прикарпатті вийшла з ладу система оповіщення: як дізнатися про тривогу

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Івано-Франківськ, Неділя 28 серпня 2022 20:23
На Прикарпатті вийшла з ладу система оповіщення: як дізнатися про тривогу Фото: на Прикарпатті вийшла з ладу система оповіщення (galka.if)
Автор: Константин Широкун

В Івано-Франківській області вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення про повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

"В даний час відсутня можливість централізованого включення сирен і гучномовців. Тому вони будуть включатися вручну, а на це потрібно більше часу. Тому не скрізь можна почути сигнали тривоги", - повідомив Марцінків.

Для отримання повідомлення про повітряну тривогу необхідно встановити мобільний додаток "ТРИВОГА". Також повідомлення про повітряну тривогу та її відбій мер Івано-Франківська повідомляє у соцмережах:

  • на офіційній сторінці в Facebook;
  • в Telegram-каналі;
  • в Viber;
  • в Instagram.

Раніше ми писали, що УЗ продовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя і марганцю для евакуації в більш безпечні регіони України.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області правоохоронці заарештували активи російських компаній. Сума заарештованого становить понад 200 млн гривень.

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Івано-Франківськ Прикарпатье Івано-Франківська область воздушная тревога
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