На Прикарпатті вийшла з ладу система оповіщення: як дізнатися про тривогу
В Івано-Франківській області вийшла з ладу апаратура централізованого оповіщення населення про повітряні тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
"В даний час відсутня можливість централізованого включення сирен і гучномовців. Тому вони будуть включатися вручну, а на це потрібно більше часу. Тому не скрізь можна почути сигнали тривоги", - повідомив Марцінків.
Для отримання повідомлення про повітряну тривогу необхідно встановити мобільний додаток "ТРИВОГА". Також повідомлення про повітряну тривогу та її відбій мер Івано-Франківська повідомляє у соцмережах:
Раніше ми писали, що УЗ продовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ-Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя і марганцю для евакуації в більш безпечні регіони України.
Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області правоохоронці заарештували активи російських компаній. Сума заарештованого становить понад 200 млн гривень.
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