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На Прикарпатье второй раз за месяц зафиксировали землетрясение

Автор: Ольга Белей

В Ивано-Франковской области в среду, 29 декабря, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. По классификации таких природных явлений его отнесли к едва ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Как стало известно, землетрясение произошло после обеда, в 16:17 по киевскому времени.

"Эпицентр землетрясения находится в районе поселка Белозорина Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км", -уточнили в ведомстве.

По классификации землетрясений его отнесли к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

По информации центра спецконтроля, в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано девять землетрясений.

Напомним, 22 декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,6 балла. Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

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Землетрясение