На Прикарпатье второй раз за месяц зафиксировали землетрясение

Как стало известно, землетрясение произошло после обеда, в 16:17 по киевскому времени.

"Эпицентр землетрясения находится в районе поселка Белозорина Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км", -уточнили в ведомстве.

По классификации землетрясений его отнесли к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

По информации центра спецконтроля, в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано девять землетрясений.