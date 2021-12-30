На Прикарпатті вдруге за місяць зафіксували землетрус

Як стало відомо, землетрус стався після обіду, о 16:17 за київським часом.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в районі селища Білозорина Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км", - уточнили у відомстві.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледь відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

За інформацією Центру спецконтролю, протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано дев'ять землетрусів.