ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті другий день горить цистерна з газом: людей евакуювали з будинків

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Четвер 17 лютого 2022 09:53
На Прикарпатті другий день горить цистерна з газом: людей евакуювали з будинків Фото: на Прикарпатті другий день горить цистерна з газом (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Креховичі Івано-Франківської області, на трасі "Стрий-Мамалига" рятувальники другий день гасять цистерну з газом. З найближчих будинків від місця інциденту евакуювали людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"16 лютого о 14:22 у с. Креховичі, Калуського району, на автодорозі "Стрий-Мамалига", сталося загоряння автоцистерни зі скрапленим газом (об’ємом 40 м куб.) на площі близько 9 м кв", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що рятувальники провели заміри концентрації небезпечних речовин у повітрі.

"Перевищення гранично-допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено", - заявили у відомстві.

Разом з тим, рятувальники евакуювали з найближчих будинків 5 осіб. Жертв та постраждалих немає.

Станом на сьогоднішній ранок (07:00). Продовжується ліквідація пожежі цистерни газовозу, для її охолодження від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Фото: на Прикарпатті другий день горить цистерна з газом (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в селищі Станиця Луганська стався сильний вибух в кафе.

Додамо, на Прикарпатті сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Пожежа
NEWS
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
Виплати індексують на 14% ще одній категорії українців: кому додадуть 650 гривень
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно