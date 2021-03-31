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На Прикарпатті згортають мобільний COVID-госпіталь. Він з'явиться у Хмельницькій області

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 10:13
На Прикарпатті згортають мобільний COVID-госпіталь. Він з'явиться у Хмельницькій області Фото: на Прикарпатті згортають мобільний госпіталь (facebook.com/Andrii.Boichuk.ODA)
Автор: Андрій Василюк

В Івано-Франківській області через покращення епідеміологічної ситуації згортають мобільний госпіталь. Натомість у місті Славута у Хмельницькій області планується розгортання такого шпиталю.

Про це повідомляють голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук та прес-служба Славутської міськради.

За словами Бойчука, на Прикарпатті карантинні обмеження показали свою дієвість і там ситуація з COVID-19 покращилася: скоротились темпи поширення захворювання та зменшилась кількість хворих у лікарнях.

"ДСНС розпочала згортання мобільного госпіталю, що розташований на території Богородчанської центральної районної лікарні. Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба в ньому", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Хмельницькій області у місті Славута заплановано розгортання мобільного шпиталю для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Облаштування здійснюватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій України спільно з органами місцевого самоврядування Славутської громади.

"Госпіталь є автономним та має можливість розмістити до 120 ліжко-місць та відповідно до табелю, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

У Хмельницькій області за минулу добу зафіксовано 664 випадки коронавірусу, в Івано-Франківській - 225.

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