На Прикарпатті співробітники фонду торгували автомобілями для ЗСУ
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили співробітників благодійної організації, які продавали гумдопомогу. Зокрема, фігуранти торгували автомобілями, призначеними для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
За даними слідства, представники фонду ввозили на територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги. Однак використовували їх не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку.
"В ході розслідування задокументовані факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги, за 20000 доларів США", - розповіли в ОГП.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, а також іноземні реєстраційні документи на вказані автомобілі.
Нагадаємо, днями у Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.
Також раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".