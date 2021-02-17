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На Прикарпатье из-за снегопадов 2 села отрезаны от сообщения, еще 7 - частично

Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковской области продолжают ликвидировать последствия сильных снегопадов. Из-за непогоды полностью или частично без автомобильного сообщения остались 9 населенных пунктов.

Об этом сообщают в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Так, полностью отрезано от сообщения село Хмелева в Коломыйском, и село Загорье в Ивано-Франковском районах.

Частично отсутствует сообщение еще с семью населенными пунктами:

  • Коломыйский район: села Передиванье, Городница, Джурков, Назирная;
  • Ивано-Франковский район: Братышев, Луковец-Вишнивсь, Луковец-Журовский.

В целом в области работает 63 единицы снегоуборочной техники.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области продолжают действовать ограничения на проезд грузовиков на автодороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя - г. Городенка).

Также сообщалось, что сегодня утром в трех областях оставалось ограниченным движение на дорогах из-за снегопадов.

Отметим, 17 февраля в западных и некоторых центральных регионах Украины ожидаются снегопады.

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Новости Украины ограничение движенияИвано-Франковская областьСнегопад
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