На Прикарпатье разоблачили "волонтера", присвоившего более миллиона гривен для ВСУ

В Калуше Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера, который за счет сборов на нужды ВСУ чуть не обогатился более чем на миллион гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, с мая по август 2022 года подозреваемый, называя себя волонтером, через социальную сеть собирал средства в помощь украинским военным и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины.
"Он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и прочее", - говорится в сообщении.
Таким образом мужчина получил от граждан более 1 миллиона 171 тысячи гривен, которые присвоил.
Подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Напомним, что в Тернопольской области разоблачили псевдоволонтеров, которые вместо помощи армии приобрели себе люксовые автомобили.
Также в Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.
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