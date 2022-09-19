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На Прикарпатье разоблачили "волонтера", присвоившего более миллиона гривен для ВСУ

Фото: в Калуше Ивано-Франковской области задержали псевдоволонтера (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Калуше Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера, который за счет сборов на нужды ВСУ чуть не обогатился более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, с мая по август 2022 года подозреваемый, называя себя волонтером, через социальную сеть собирал средства в помощь украинским военным и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины.

"Он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и прочее", - говорится в сообщении.

Таким образом мужчина получил от граждан более 1 миллиона 171 тысячи гривен, которые присвоил.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что в Тернопольской области разоблачили псевдоволонтеров, которые вместо помощи армии приобрели себе люксовые автомобили.

Также в Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

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