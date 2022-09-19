На Прикарпатті викрили "волонтера", що привласнив понад мільйон гривень для ЗСУ

В Калуші Івано-Франківської області викрили псевдо волонтера, який коштом зборів на потреби ЗСУ ледь не збагатився на більш ніж мільйон гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, з травня по серпень 2022 року підозрюваний, називаючи себе волонтером, через соціальну мережу збирав кошти на допомогу українським військовим та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.
"Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інше", - йдеться повідомленні.
Таким чином чоловік отримав від громадян понад 1 мільйон 171 тисячі гривень, які привласнив.
Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у Тернопільській області викрили псевдоволонтерів, які замість допомоги армії придбали собі люксові автомобілі.
Також у Прикарпатті під час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів. Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.
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