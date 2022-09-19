RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Прикарпатті викрили "волонтера", що привласнив понад мільйон гривень для ЗСУ

Фото: у Калуші Івано-Франківської області затримали псевдоволонтера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Калуші Івано-Франківської області викрили псевдо волонтера, який коштом зборів на потреби ЗСУ ледь не збагатився на більш ніж мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з травня по серпень 2022 року підозрюваний, називаючи себе волонтером, через соціальну мережу збирав кошти на допомогу українським військовим та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

"Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інше", - йдеться повідомленні.

Таким чином чоловік отримав від громадян понад 1 мільйон 171 тисячі гривень, які привласнив.

Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Тернопільській області викрили псевдоволонтерів, які замість допомоги армії придбали собі люксові автомобілі.

Також у Прикарпатті під час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів. Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні