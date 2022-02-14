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На Прикарпатье разоблачили банду, которые облагали "данью" жителей 

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Ивано-Франковская область, Понедельник 14 февраля 2022 10:42
На Прикарпатье разоблачили банду, которые облагали "данью" жителей  Фото: на Прикарпатье разоблачили банду, которые облагали "данью" жителей (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила банду, которая захватила государственный хозяйственный объект на Прикарпатье. Фигуранты терроризировали жителей региона и захватывали их имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, среди изъятого у злоумышленников - реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны различного калибра.

Кроме того, лидеры банды пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и "выбивали" из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.

СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали как "штаб" для координации противоправной деятельности.

Так, в группировку входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили потерпевшим телесные повреждения.

В ходе проведения более 50 обысков по местам пребывания участников преступной группировки правоохранители обнаружили:

  • 2 противотанковых реактивных гранатомета,
  • более 20 единиц стрелкового оружия,
  • 2 боевые гранаты РГД-5,
  • более 6 тыс. патронов различного калибра,
  • оптические прицелы и глушители,
  • дымовые шашки,
  • бронежилеты и средства связи,
  • деньги, полученные преступным путем.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное в составе организованной группы),
  • ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),
  • ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение),

Вместе с тем двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) УКУ.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие.

Фото: на Прикарпатье разоблачили банду, которые облагали "данью" жителей (ssu.gov.ua)

Напомним, правоохранители разоблачили в Киевской области банду, которая подделывала визы стран Евросоюза, для дальнейшей нелегальной переправки людей через границу.

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