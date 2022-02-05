ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отправляли людей в ЕС по поддельным визам. В Киевской области разоблачили банду

Новина українською →
Киевская область, Суббота 05 февраля 2022 16:24
Отправляли людей в ЕС по поддельным визам. В Киевской области разоблачили банду Фото: в Киевской области разоблачили банду (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили в Киевской области банду, которая подделывала визы стран Евросоюза, для дальнейшей нелегальной переправки людей через границу. Главарем банды оказался 34-летний нелегал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Поддельные визы изготавливались на территории России. "Клиенты" лично встречались с участниками банды и платили задаток в сумме 300 евро. "Документы" они получали через 2 недели, после чего отдавали остальную сумму.

Правоохранители провели обыски по месту жительства 34-летнего иностранца и изъяли деньги, поддельные документы и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении в незаконной переправке людей через границу.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

Фото: полиция задержала главаря банды (npu.gov.ua)

Напомним, недавно на Донбассе военнослужащие Нацгвардии задержали двух иностранцев-нелегалов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"
Вице-канцлер Германии предупредил о негативных последствиях запуска "Северного потока-2"
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США