Отправляли людей в ЕС по поддельным визам. В Киевской области разоблачили банду

Правоохранители разоблачили в Киевской области банду, которая подделывала визы стран Евросоюза, для дальнейшей нелегальной переправки людей через границу. Главарем банды оказался 34-летний нелегал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Поддельные визы изготавливались на территории России. "Клиенты" лично встречались с участниками банды и платили задаток в сумме 300 евро. "Документы" они получали через 2 недели, после чего отдавали остальную сумму.

Правоохранители провели обыски по месту жительства 34-летнего иностранца и изъяли деньги, поддельные документы и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении в незаконной переправке людей через границу.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - рассказали в полиции.

Фото: полиция задержала главаря банды (npu.gov.ua)