ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів 

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Понеділок 14 лютого 2022 10:42
На Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів  Фото: на Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ викрила банду, яка захопила державний господарський об’єкт на Прикарпатті. Фігуранти тероризували мешканців регіону та захоплювали їх майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, серед вилученого у зловмисників - реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Крім того, лідери банди намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови - застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

Так, до угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

У ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили:

  • 2 протитанкових реактивних гранатомета,
  • понад 20 одиниць стрілецької зброї,
  • 2 бойові гранати РГД-5,
  • понад 6 тис. набоїв різного калібру,
  • оптичні приціли та глушники,
  • димові шашки,
  • бронежилети і засоби зв’язку,
  • гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи),
  • ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),
  • ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження),

Разом з тим двом лідерам злочинного угрупування додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Фото: на Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці викрили у Київській області банду, яка підробляла візи країн Євросоюзу, для подальшого нелегального переправлення людей через кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України