На Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів 

СБУ викрила банду, яка захопила державний господарський об’єкт на Прикарпатті. Фігуранти тероризували мешканців регіону та захоплювали їх майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, серед вилученого у зловмисників - реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру.

Крім того, лідери банди намагались поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови - застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою.

СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один з державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

Так, до угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

У ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили:

2 протитанкових реактивних гранатомета,

понад 20 одиниць стрілецької зброї,

2 бойові гранати РГД-5,

понад 6 тис. набоїв різного калібру,

оптичні приціли та глушники,

димові шашки,

бронежилети і засоби зв’язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи),

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),

ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження),

Разом з тим двом лідерам злочинного угрупування додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) ККУ.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Фото: на Прикарпатті викрили банду, які обкладали "даниною" жителів (ssu.gov.ua)