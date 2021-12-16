На Прикарпатье произошло землетрясение

По информации центра, землетрясение произошло в среду, 15 декабря в 16:21.

Так, эпицентр землетрясения находился в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, к югу от города Надворная, на глубине 5 км.

Согласно данным специалистов, по классификации землетрясений, он относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются лишь отдельными людьми, которые находились в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Указано, что в течение этого года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 7 землетрясений, последний - 19 ноября с магнитудой 2,6.