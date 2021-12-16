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На Прикарпатті стався землетрус

Автор: Марія Кучерявець

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,9 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

За інформацією центру, землетрус стався у середу, 15 грудня о 16:21.

Так, епіцентр землетрусу знаходився у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на південь від міста Надвірна, на глибині 5 км.

Відповідно до даних фахівців, за класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебували у спокійному стані всередині приміщення, особливо у верхніх поверхах.

Зазначено, що протягом цього року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 7 землетрусів, останній 19 листопада з магнітудою 2,6.

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Івано-Франківська областьЗемлетрус