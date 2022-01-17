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На Прикарпатье произошел взрыв в автомобиле: мужчина остался без руки

Автор: Иванна Шовкун

В ночь на понедельник, 17 января, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW X5В. В результате этого травмы получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Галка".

Инцидент произошел в жилом дворе. По данным следствия, к взрыву причастен 20-летний мужчина, который якобы приехал туда накануне. Он оснастил автомобиль взрывчаткой, которая сдетонировала и ранила его.

Вследствие ЧП злоумышленник получил травму руки. Ему удалось самому вызвать на помощь медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего. Спасти руку мужчине не удалось - медики были вынуждены ампутировать часть конечности.

Напомним, в Черновцах в жилом доме взорвался газ. В 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15.

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ПрикарпатьеВзрыв