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На Прикарпатті стався вибух в автомобілі: чоловік залишився без руки

Автор: Іванна Шовкун

У ніч на понеділок, 17 січня, в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW X5В. Внаслідок цього травми отримав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Галку".

Інцидент стався у житловому дворі. За даними слідства, до вибуху причетний 20-річний чоловік, який нібито приїхав туди напередодні. Він оснастив автомобіль вибухівкою, яка здетонувала та поранила його.

Внаслідок НП зловмисник отримав травму руки. Йому вдалося самому викликати на допомогу медиків. Лікарі госпіталізували потерпілого. Врятувати руку чоловікові не вдалося - медики були змушені ампутувати частину кінцівки.

Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу вул. Шептицького, 15

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ПрикарпатьеВибух