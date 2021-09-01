На Прикарпатье в многоэтажке взорвалась граната, есть погибший

"Вчера в 20:15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Как впоследствии установили правоохранители, жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Определив место инцидента, было обнаружено тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм, предположительно - полученных в результате взрыва гранаты.

Как сообщают местные СМИ, погибшим является ветеран АТО.

На месте происшествия работают криминалисты, они изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

Открыто уголовное дело по предварительной квалификации - ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией - несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Продолжаются следственные действия.

Фото: на Прикарпатье в многоэтажке взорвалась граната (Виталий Носач, РБК-Украина)