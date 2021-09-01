На Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната, є загиблий

"Вчора о 20:15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

Як згодом встановили правоохоронці, мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

Визначивши місце інциденту, було виявлено тіло 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно - отриманих внаслідок вибуху гранати.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, загиблим являється ветеран АТО.

На місці події працюють криміналісти, вони вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.

Відкрито кримінальну справу за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією - нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Тривають слідчі дії.

Фото: на Прикарпатті в багатоповерхівці вибухнула граната (Віталій Носач, РБК-Україна)