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На Прикарпатье микроавтобус столкнулся и легковушкой, 3 человека погибли

Перегинское , Понедельник 10 августа 2020 08:23
На Прикарпатье микроавтобус столкнулся и легковушкой, 3 человека погибли
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Также два человека пострадали, среди них двухлетний ребенок

В Ивано-Фраковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения три человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария произошла 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района.

"В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что под Днепром произошла авария с участием двух автомобилей, в которой погиб двухлетний ребенок, еще пятеро человек пострадали.

Также сообщалось, что днями в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, три человека погибли.

Кроме этого, в дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО.

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