На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся та легковиком, 3 людини загинули

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

Також постраждали дві людини, серед них-дворічна дитина

В Івано-Фраковской області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті зіткнення загинули три людини, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що аварія сталася 9 серпня у селищі Перегінське Рожнятівського району.

"В результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 3 особи та постраждало 2 людини (з них 1 дитина 2018 р.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували", - повідомили в ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що під Дніпром сталася аварія за участю двох автомобілів, в якій загинула дворічна дитина, ще п'ятеро людей постраждали.

Також повідомлялося, що днями в Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик і легковий автомобіль, троє людей загинули.

Крім цього, у дорожньо-транспортній пригоді під Вінницею загинули двоє бійців АТО.