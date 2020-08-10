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На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся та легковиком, 3 людини загинули

Перегінське , Понеділок 10 серпня 2020 08:23
На Прикарпатті мікроавтобус зіткнувся та легковиком, 3 людини загинули
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Також постраждали дві людини, серед них-дворічна дитина

В Івано-Фраковской області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті зіткнення загинули три людини, ще двоє постраждали.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що аварія сталася 9 серпня у селищі Перегінське Рожнятівського району.

"В результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 3 особи та постраждало 2 людини (з них 1 дитина 2018 р.), яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували", - повідомили в ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що під Дніпром сталася аварія за участю двох автомобілів, в якій загинула дворічна дитина, ще п'ятеро людей постраждали.

Також повідомлялося, що днями в Києві на Столичному шосе зіткнулися позашляховик і легковий автомобіль, троє людей загинули.

Крім цього, у дорожньо-транспортній пригоді під Вінницею загинули двоє бійців АТО.

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