На Прикарпатті вантажівка впала в річку: є загиблі та травмований

В Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

Інцидент стався 20 травня близько 22:09 в селі Шевченкове, Виготської територіальної громади. Вантажівка-лісовоз впала з мосту в річку. На момент ДТП в салоні перебували три людини.

"Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще одна людина отримала травми, йому медики надавали допомогу. За попередньою інформацією правоохоронці встановили, що загиблі-водій 1979 року народження, житель села Лолин і пасажир 1994 року народження, житель села Підліски. Ще одного пасажира 1991 року народження госпіталізували до медичного закладу", - повідомили в поліції.

З попередньої причини водій не впорався з керуванням "КамАЗа". Триває розслідування причин ДТП.