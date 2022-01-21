На Прикарпатті посадовець збив дитину та втік. Дівчинка померла в лікарні

У селі Лоєва (Івано-Франківська область) начальник лісгоспу на службовому авто збив дитину та втік з місця ДТП. Через кілька годин дівчинка померла в лікарні.

"20 січня о 18:30 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Лоєва на Надвірнянщині. Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік. Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла", - йдеться в повідомленні.

Втім, правоохоронці менш ніж за дві години встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче.

"Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці. Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучено", - розповіли у поліції.

Вказано, що у водія вже відібрали біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Поліцейські передали чоловіка працівникам Державного бюро розслідування. За фактом аварії кримінальне провадження розслідує ДБР.



