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На Прикарпатті посадовець збив дитину та втік. Дівчинка померла в лікарні

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Івано-Франківська область, П'ятниця 21 січня 2022 14:05
На Прикарпатті посадовець збив дитину та втік. Дівчинка померла в лікарні Фото: на Прикарпатті посадовець збив дитину та втік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У селі Лоєва (Івано-Франківська область) начальник лісгоспу на службовому авто збив дитину та втік з місця ДТП. Через кілька годин дівчинка померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

"20 січня о 18:30 надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Лоєва на Надвірнянщині. Після ДТП водій покинув травмовану дівчинку на дорозі та втік. Дитину у важкому стані доставили в лікарню, де вона через кілька годин померла", - йдеться в повідомленні.

Втім, правоохоронці менш ніж за дві години встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче.

"Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці. Транспортний засіб із механічними пошкодженнями, характерними для ДТП, вилучено", - розповіли у поліції.

Вказано, що у водія вже відібрали біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Поліцейські передали чоловіка працівникам Державного бюро розслідування. За фактом аварії кримінальне провадження розслідує ДБР.


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