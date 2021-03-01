На Прикарпатье авто столкнулось с деревом и съехало в кювет, пострадали 5 человек

В воскресенье, 28 февраля, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 5 человек.
Как сообщается, авария произошла около двух часов ночи в Калуше, по улице Львовской в направлении Ивано-Франковска. Тогда 21-летний водитель автомобиля марки Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в возрасте от 18 до 16 лет получили телесные повреждения.
Напомним, в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека.
Кроме того, в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали.
Также сообщалось, что в Польше в результате ДТП погибли двое граждан Украины.