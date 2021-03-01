UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Прикарпатье авто столкнулось с деревом и съехало в кювет, пострадали 5 человек

Автор: Андрей Козловский

В воскресенье, 28 февраля, в Ивано-Франковской области легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Как сообщается, авария произошла около двух часов ночи в Калуше, по улице Львовской в направлении Ивано-Франковска. Тогда 21-летний водитель автомобиля марки Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров, в возрасте от 18 до 16 лет получили телесные повреждения.

Напомним, в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль въехал в забор пансионата, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали.

Также сообщалось, что в Польше в результате ДТП погибли двое граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП
Читайте также
Под Ровно пьяный водитель въехал в забор пансионата, есть погибшие
Прогноз погоды