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На Прикарпатті авто зіткнулось з деревом та з'їхало в кювет, постраждали 5 людей

Автор: Андрій Козловський

У неділю, 28 лютого, в Івано-Франківській області легковий автомобіль з пасажирами з'їхав в кювет. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 5 людей.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Як повідомляється, аварія сталась близько другої ночі в Калуші, по вулиці Львівській в напрямку Івано-Франківська. Тоді 21-річний водій автомобіля марки Toyota Avensis не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом та з’їхав в кювет.

В результаті ДТП водій та четверо його пасажирів, віком від 18 до 16 років отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.

Крім того, в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.

Також повідомлялося, що у Польщі в результаті ДТП загинули двоє громадян України.

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